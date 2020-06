Honderdduizenden Rotterdammers krijgen toegang tot pijlsnel internet

Rotterdam is een van de steden die binnenkort van glasvezel wordt voorzien. Het streven van de gemeente is om 285 duizend woningen en bedrijven in 2025 aan te sluiten op het snelle glasvezelnetwerk.

Zo snel als het internet uiteindelijk moet zijn, zo lang duurt het hele traject om daartoe te komen. Dat neemt namelijk zo'n vijf jaar in beslag. "Het zou sneller kunnen, maar dan kom je Rotterdam voorlopig niet meer in", zegt Hans van Zon van KPN, die daarmee doelt op de enorme klus die zijn team voor de boeg heeft. "We hebben al glasvezel liggen in de wijkkasten. Nu moeten we dat doortrekken van de wijkkasten naar de meterkasten bij de mensen thuis."

Veel en veel sneller

Wat het Rotterdammers oplevert? Van Zon legt uit: "Momenteel kom je met oud koper tot zo'n 50 MB (Megabyte) en met modern koper haal je wel 200 MB. Met glasvezel hebben we het over 1 GB (Gigabyte). Dat is dus echt veel en veel sneller." Het telecombedrijf ziet een sterke toename van internetverkeer waardoor Rotterdammers steeds afhankelijker worden van een goed en stabiel netwerk. Het gaat om een open netwerk waar ook andere aanbieders gebruik van zullen maken.

Na de zomer worden de gebieden Centrum-Oost en Delfshaven voorzien van een glasvezelaansluiting. De andere gebieden volgen later. Op dinsdag was wethouder Barbara Kathmann aanwezig om de samenwerking te bekrachtigen door symbolisch een eerste verbinding te leggen tussen het KPN-gebouw en het nieuwe netwerk.