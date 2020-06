'Sparen? Waarom? Straks ga ik dood en waar gaat mijn geld dan naartoe?'

"Als je zo weinig verdient als ik, dan valt er maar weinig te sparen", zegt een bezoeker van de markt lachend als een boer met kiespijn. Het is een veel gehoorde opmerking aan de Binnenrotte in Rotterdam. Toch hebben Nederlanders volgens De Nederlandsche Bank in de maand mei gezamenlijk 9,4 miljard euro bijgeschreven op hun spaarrekening. En dat is een absoluut record.