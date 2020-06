Rotterdam wil online zorg houden, ook na corona

Gesprekken en andere vormen van begeleiding in de zorg moeten meer via videobellen gebeuren. Dat wil de gemeente Rotterdam. Er moeten voor het einde van het jaar afspraken over zijn gemaakt.

Door de corona-uitbraak kwam het openbare leven half maart ineens tot stilstand en werd er veel vooruitgang geboekt met online consulten. Ook zorgaanbieder Pameijer ging over. Daar worden mensen met psychosociale of psychiatrische problemen en mensen met een verstandelijke beperking geholpen.

De begeleiding ging grotendeels via videobellen en voor de contacten tussen cliënten onderling zijn online groepsgesprekken geregeld. "Het bijzondere aan de afgelopen periode met corona is dat we gestimuleerd en gedwongen zijn om veel meer op afstand met beeld te communiceren, terwijl we dat eerst nog een beetje eng vonden", aldus Arend Vreugdenhil, bestuurder bij Pameijer.

Ook de gemeente Rotterdam is enthousiast en wil dat in de toekomst vasthouden en zelfs uitbreiden. "Videobellen heeft veel voordelen", zegt zorgwethouder Sven de Langen.

"Er is bijvoorbeeld geen reistijd; niet voor de zorgverlener maar ook niet voor de cliënt. Het is makkelijk om bij een gesprek ouders of een partner toe te voegen om te ondersteunen en beeldbellen kan ook direct als je niet lekker in je vel zit. Normaal moet er altijd eerst een afspraak worden gemaakt."

Ik-boekje

Digitale zorg is voor Pameijer niet helemaal nieuw. De zorgaanbieder begon jaren geleden als één van de eersten met het digitaliseren van de zorg. Ruim tien jaar geleden werd het 'ik-boekje' geïntroduceerd; een soort van videodagboek voor kinderen.

Op een tablet konden kinderen een filmpje maken van wat ze thuis hadden meegemaakt. Die beelden lieten ze dan aan de begeleiders zien. "Sommige kinderen hebben moeite om zich in spraak uit te drukken en voor hen maakte het de communicatie beter", aldus Vreugdenhil.

Toekomst

Bij Pameijer denken ze dat er steeds meer online mogelijk wordt. Bijvoorbeeld het aanbieden van dagbesteding of muziektherapie vanuit huis. Wethouder De Langen zegt dat videobellen ook belangrijk is nu de vraag naar zorg steeds groter wordt en de beroepsbevolking krimpt.

Maar de zorg moet natuurlijk vooral goed zijn. Als voor een patiënt de online zorg niet goed werkt, dan moet er weer teruggevallen worden op de echte, fysieke gesprekken, aldus de wethouder.