Rotterdam vernoemt straten naar strijders tegen slavernij

Vijf straten in Rotterdam-Charlois worden vernoemd naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen. De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga stemde dinsdag in met een advies van de straatnamen- en gedenktekencommissie.

De eerste bewoners zullen in 2021 hun intrek nemen in woningen in de Tulastraat, Thicopad, Janey Tetarypad, Virginia Gaaipad en Bonipad.

Slavenopstand

Tula was de leider van de slavenopstand in 1795 op Curaçao. Hij werd samen met 31 andere slaven ter dood gebracht. Hij is uitgegroeid tot het symbool van verzet tegen de slavernij op Curaçao en werd in 2010 uitgeroepen tot nationale held van Curaçao.

Thico was de woordvoerder van de slavenopstandelingen op Aruba. Hij en zo'n dertig slaven keerden zich in 1795 tegen hun eigenaren. Dat gold ook voor Virigina Gaai. Ze wordt beschouwd als een symbool van verzet tegen de slavernij op Aruba.

Janey Tetary (1856-1884) leidde protesten tegen de werkomstandigheden van de Hindoestaanse contractarbeiders in Suriname. Ze werd in 1884 omgebracht samen met zeven anderen. Tetary heeft sinds 2017 een standbeeld in Paramaribo.

Boni leidde vanuit Fort Boekoe in het district Commewijne in Suriname een guerillaoorlog tegen het Nederlandse koloniale bewind. Bij aanvallen op plantages maakten zij voorraden, gereedschap en wapens buit én bevrijdden zij vrouwen. Hij werd in 1793 vermoord.

Nieuwbouwproject

De straten worden aangelegd voor het nieuwbouwproject ‘In het Zuiderpark’, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.

"Het is goed dat het koloniale verleden zichtbaar is in Rotterdam", zegt inwoner Simão Miguel, die vorig jaar een verzoek indiende bij de straatnamen- en gedenktekencommissie voor het vernoemen van een straat naar Tula. "Niet alleen de kant van de overwinnaars maar ook de kant van de mensen die streden tegen die overheersers. Dat zijn echte helden die verzet leverden. Een inspiratiebron voor iedereen in de stad.”