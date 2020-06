Dubbeldam 50 jaar na annexatie nog steeds geen Dordrecht

Dordrecht annexeerde woensdag precies vijftig jaar geleden het dorp Dubbeldam. Om daarbij stil te staan, hebben twee wethouders dinsdag een gedenkbordje onthuld. Dat is geplaatst onder het plaatsnaambord, dat in 2014 door drie andere wethouders onthuld werd op het Damplein.

De toenmalige Dordtse burgemeester Van der Lee kwam in 1970 demonstratief de sleutels ophalen van het Dubbeldamse stadhuisje. Ook werden destijds de plaatsnaamborden van Dubbeldam bij de invalswegen naar het dorp weggehaald. Het zat de dorpelingen niet lekker. Eigenlijk nog steeds niet.

Als pleister op de wonde kreeg Dubbeldam dus zes jaar geleden een plaatsnaambord terug. Weliswaar niet aan de rand van het dorp, maar er middenin. Het roept nog steeds gemengde gevoelens op bij de oude Dubbeldammers, net als het nieuwe gedenkbord dat dinsdag is onthuld. "Weer een lelijk ding", moppert een dorpeling over het nieuwe bordje.

Over de fusie was een halve eeuw geleden weinig ophef. Dordrecht had geld, maar geen grond om nieuwe woonwijken te bouwen, omdat het grootste deel van het Eiland van Dordrecht onder de gemeente Dubbeldam viel. Door de annexatie werd Dordrecht een grote stad met meer dan 100.000 en inmiddels bijna 120.000 inwoners.

Op de weekmarkt van Dubbeldam weten veel ouderen nog hoe het was. "Toen we Dordrecht werden, werd alles duurder". Ook zijn ze nuchter: "Er is weinig veranderd. Dubbeldam is nog steeds Dubbeldam." En de echte Dubbeldammer? Die wil nog steeds geen Dordtenaar genoemd worden.