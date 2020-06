Jandino mocht lunchen bij koninklijk paar: 'Ze zijn heel komisch'

Zij maakten deel uit van het zestienkoppige gezelschap dat op Paleis Noordeinde werd uitgenodigd om te lunchen met het koninklijk paar. De zestien genodigden hebben kortgeleden een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties.

Jandino was uitgenodigd vanwege de twee Gouden Kalveren die hij in de wacht sleepte. "Maar de koningin was vooral erg betrokken bij wat er nu gaande is op de Antillen", zegt de komiek. "We hebben ook gesproken over haar werk bij de Raad voor Microfinanciering."

Dochters

Jandino voelde zich vereerd toen Koning Willem-Alexander liet blijken dat hij regelmatig over de tong gaat in het koninklijk huis. "Hij zei: "Mijn dochters hebben me helemaal gek gemaakt over jou, Jandino, want ze zijn fan van je." Dat vond ik leuk om te horen. Je vraagt je toch altijd af: zou de koning meekrijgen wat ik doe?"

Voor de Rotterdammer voelde de lunch als een eerste schooldag. "Het is ook gewoon spannend. Je wordt omgeroepen om naar voren te komen. Er zijn natuurlijk coronamaatregelen dus iedereen moest op anderhalve meter van elkaar blijven. Het gaat allemaal wat langzamer."



"Ik had ze nooit eerder gezien", vervolgt Jandino, "maar ze zijn heel komisch. Allebei. Ze zijn continu aan het lachen. De koning maakt veel grapjes. Maxima ook. Ze zei: "Als entertainer ben je gewend dat mensen van je verwachten dat je de boel aan de gang houdt. Dat herken ik wel, want ik ben precies zo."