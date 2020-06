Actiegroep Viruswaanzin mikt op 500 demonstraties per week

Actiegroep Viruswaanzin mikt op grote aantallen demonstraties tegen de coronamaatregelen. De aankondiging komt na de bananenplakactie bij verschillende rechtbanken afgelopen weekend. Rijnmond gaat in gesprek met initiatiefnemer Willem Engel over zijn dansschool, de demonstraties en de bananencampagne.

Het was een reactie op het verbod van de rechter op het aangekondigde protest zondag in Den Haag tegen de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand. "Het lijkt hier wel een bananenrepubliek. "Ik vond het een erg leuke actie", zegt Viruswaanzin-actievoerder Willem Engel uit Rotterdam, die zegt veel positieve reacties te hebben ontvangen "Met humor onze kritiek overbrengen, zonder geweld, zonder vernieling."

De Rotterdammer verwacht wel dat de kritiek is overgekomen. "Ik hoop dat iedereen weer bij de les is, zo van: de rechtspraak is er om de democratie te beschermen."

In een reactie op de bananenplakactie laat Het Rechtspraak Servicecentrum weten: "We zien dat mensen naar manieren zoeken om hun ongenoegen te uiten over het niet doorgaan van de demonstratie. We geven echter geen reactie op uitspraken in individuele rechtszaken."

''Ik vind het heel sportief dat ze erop reageren'', zegt Willem Engel, aanjager van de Viruswaanzin-demonstraties. "De rechter moet natuurlijk onafhankelijk blijven dus we zoeken ook niet de dialoog met de rechtbank op. Wel met het bestuur over waarom de demonstraties zijn verboden. Daar zijn we het natuurlijk niet mee eens."

Gezondheidsrisico's

De rechter vond dat de gemeente Den Haag juist handelde door een demonstratie te verbieden, omdat de samenkomst van vele duizenden mensen gezondheidsrisico's op zou leveren. Ook waren de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat om een “ordelijk verloop” te garanderen. Bovendien was er vrees voor wanordelijkheden, aangezien een eerder protest op het Malieveld in Den Haag uit de hand was gelopen.

Volgens Engel had demonstratie prima gekund. "We staan overal open voor. Als we de mensen moeten oproepen anderhalve meter aan te houden, ondanks dat we het daar niet mee eens zijn, dan doen we dat. Een dialoog daarover bleef uit. Daarom vinden wij dat er geen democratie is. "

Als je mensen als relschopper behandelt, worden ze ook relschopper Willem Engel

Over vrees voor ongeregeldheden zegt Engel: "Wat heeft de escalatie veroorzaakt? Dat was duidelijk het optreden van de overheid. Dat zag je zondag ook. Op het moment dat jij mensen behandelt als relschopper dan worden ze negen van de tien keer ook relschopper. Als je ze behandelt als mens dan blijven ze ook mens."



Er lopen nog rechtszaken van de actiegroep tegen de overheid, maar de vraag is welke verdere acties Viruswaanzin nog in petto heeft. Volgens Engel moeten vooral anderen het stokje overnemen. "We zien dat we sowieso geen toestemming krijgen voor demonstraties, waar we het ook aanvragen en onder welke voorwaarden dan ook. Wat we nu willen doen, is al onze informatie doorgeven aan mensen die wél willen organiseren en daar wél toestemming voor krijgen. Dus we hopen dat al die mensen dat gaan doen en dat we over twee weken minimaal 500 demonstraties per week hebben."

Dansschool

Als gevolg van de laatste coronaversoepelingen mag in juli ook de dansstudio van Willem Engel in Rotterdam-Overschie weer de deuren openen voor cursisten. Maar of ze de anderhalvemetermaatregel in acht nemen? Dansschooleigenaar Engel gaat zich er niet mee bemoeien. "De cursisten mogen de regels in acht houden. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik mag ze er wel op wijzen. Of ik dat doe als mensen geen afstand houden? Nee, dat is niet aan mij. Ik word geen verlengstuk van het regime."