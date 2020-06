Fer verlengt contract bij Feyenoord tot 2022

De middenvelder debuteerde in 2007 als zeventienjarige in het eerste elftal van Feyenoord. In de daaropvolgende seizoenen groeide de middenvelder uit tot international. Na avonturen bij FC Twente, Norwich, Queens Park Rangers en Swansea keerde hij vorig jaar terug bij Feyenoord.

Fer wilde graag een nieuwe meerjarige verbintenis, waar Feyenoord dacht aan een éénjarig contract. Beide partijen hebben nu dus een compromis gesloten.



Technisch directeur Frank Arnesen is blij met het akkoord. "Leroy heeft na zijn terugkeer vorig seizoen snel en zonder twijfel zijn waarde voor Feyenoord bewezen. Een belangrijke schakel op het middenveld van trainer Dick Advocaat. Hij heeft alle verwachtingen meer dan waar gemaakt en is met zijn ervaring zowel binnen als buiten het veld van grote waarde voor deze selectie."