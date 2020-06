Herdenking Keti Koti: 'Een gezonde natie staat stil bij zijn eigen geschiedenis'

Een dag voor Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli, vindt normaliter een herdenking plaats bij het officiële slavernijmonument aan de Lloydkade in Rotterdam. Vanwege het slechte weer was de herdenking dinsdagavond niet buiten, maar binnen in het naburige STC. Daar sprak burgemeester Aboutaleb over het belang van de herdenking en stond men stil bij de afschaffing van de slavernij.

De organisatie keek het weer lange tijd aan, maar vanwege de constante regenval waar geen einde aan leek te komen werd besloten om de herdenking naar binnen te verplaatsen. "En dus moeten we hier wel allemaal zitten en afstand houden", zei de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, voorafgaand aan de herdenking in een grote collegezaal van het STC.

Verbinding

Bij de herdenking werd zoals gebruikelijk stilgestaan bij het slavernijverleden en al het leed wat dit heeft veroorzaakt. Maar het werd ook vertaald naar de huidige tijd, waarin er binnen de maatschappij steeds meer spanning lijkt te zijn wanneer het thema racisme aan bod komt.

Ik had gehoopt dat mijn kinderen zouden opgroeien in een wereld zonder racisme", zegt Carlos Goncalves, voormalig PvdA-raadslid en voorzitter van stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. "Maar ik ben daar naïef in geweest, want het is er nog steeds. Maar de jongeren zijn het zat, en ik ben trots dat zij nu een signaal afgeven."

Ook Aboutaleb ging in op de maatschappelijke spanningen. "Ik zit daarom ook niet op Twitter", voegde de burgemeester grappend toe. "Daardoor lijkt de verdeling soms groter dan dat het daadwerkelijk is. Laten we daarom hier vooral allemaal de verbinding uitstralen, dat is vooral nu belangrijk."

Kransen

Vanwege de op het laatste moment veranderde opzet bleven alle kransen buiten in de regen staan. Ook die van studente Rodneelys Duwaer, die namens het Albeda College een krans had neergelegd.

"Het is belangrijk om er op deze manier bij stil te staan", vertelde zij, terwijl de voorzitter van het college van bestuur bij het Albeda, Ron Kooren, trots meeluisterde. "We zijn ook heel trots dat studenten zoals Rodneelys zich hier voor in willen zetten."

Over de mededeling dat vijf straten naar vrijheidsstrijders worden vernoemd was Aboutaleb duidelijk. "Het is een klein gebaar, maar wel een heel mooi gebaar vanuit onze wethouder", legt de burgemeester uit.

Hij ging nog kort in op zijn uitspraken in 2018, waarin hij zei dat de Nederlandse overheid excuses zou moeten maken voor het slavernijverleden. Een uitspraak die hij ditmaal slechts kort benoemde. "Ik wil het namelijk niet jaarlijks herhalen, omdat het anders een eigen leven begint te leiden. Maar een gezonde natie staat wel stil bij zijn eigen geschiedenis."