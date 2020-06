'Oude Luxor Theater openstellen is nog steeds niet rendabel'

Het Oude en het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam mogen vanaf woensdag weer de deuren openen voor een bezoekersaantal dat redelijkerwijs mogelijk is met anderhalve meter afstand. In het Nieuwe Luxor Theater wordt de grote zaal verbouwd zodat er ruimte is voor vierhonderd bezoekers. Dat zijn er normaal vijftienhonderd.

In het Oude Luxor Theater kunnen ze met de coronaregels nog maar tweehonderd mensen herbergen, terwijl dat er negenhonderd waren. "Het Oude Luxor is daarom niet rendabel om open te stellen", zegt Carlijn Sonneveldt, die binnen het Luxor verantwoordelijk is voor de programmering.

Zij richt zich daarom nu vooral op het Nieuwe Luxor Theater, dat vierhonderd gasten mag ontvangen. "Dan komen we wel uit de kosten. We willen het liefst dan twee voorstellingen op een avond, zodat we in totaal uitkomen op achthonderd bezoekers per avond."



Vooral mensen met kinderen zijn op zoek naar activiteiten Carlijn Sonneveldt

Normaal gesproken is het Nieuwe Luxor gesloten in de zomer. Dit keer zal het theater aan de voet van de Erasmusbrug eerder opengaan dan normaal. "We zijn nu plannen aan het maken om vanaf begin augustus alleen in het weekend te gaan draaien."

Vanwege de coronamaatregelen zit de doelgroep van het Luxor grotendeels thuis. "Vooral mensen met kinderen zijn op zoek naar activiteiten deze zomer. Daarom probeer ik me vooral op die doelgroep te richten", zegt Sonneveldt. "Overdag een paar kindervoorstellingen en 's avonds concerten en cabaretiers."

Alle theaters beginnen nu met het bellen van artiesten. Er is een ware run ontstaan op populaire bands en cabaretiers. "Gelukkig komen de artiesten graag naar het Luxor, ook omdat we relatief veel mensen kwijt kunnen."

Overheidssteun

"Het Luxor Theater heeft 15 miljoen euro omzet per jaar", vervolgt Sonneveldt. "Daarvan is 17 procent gesubsidieerd. We hebben dus een heel groot deel eigen inkomsten, dat in één klap is weggevallen. Dat is met deze versoepeling niet ineens opgelost."

Op de vraag 'hoe nu verder' heeft Sonneveldt ook niet direct een antwoord. "Dat is de vraag die wij ons ook dagelijks stellen. In dit geval kunnen we niet zonder overheidssteun. We hebben nog geen concrete toezeggingen van het Rijk om bij te passen."

