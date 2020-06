Sportscholen weer open: 'Zweten, maar wel met mate'

Latif en zijn leden hebben er zin in: de sportschool mag weer open

Een van de instructrices van Woman's World Fitness & Health is er klaar voor!

Veel sportschoolhouders hebben reikhalzend uitgekeken naar 1 juli, de dag dat ze weer open mogen. Zo ook bedrijfsleider Latif van Woman's World Fitness & Health op de Rotterdamse Hilledijk. Sporten zal daar na de heropening anders dan voorheen zijn. "We doen het even een tandje lager, in verband met het verspreiden van de viruspartikels. Zweten, maar dan wel met mate."