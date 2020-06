Hardlopen door álle straten van Rotterdam: 'Ik word inmiddels herkend'

Kuijs begon twee maanden geleden aan zijn hardloopavontuur, om de stad beter te leren kennen. Hij laat sindsdien regelmatig op Radio Rijnmond weten hoe dit hem vergaat. "Ik heb nu voornamelijk de omgeving van de Afrikaanderwijk, een groot deel van Feijenoord, Vreewijk, Bloemhof en Hillesluis gehad", vertelt hij. "Hele leuke buurten, en je hebt veel aanspraak."



Zo is het de laatste tijd al meerdere keren voorgekomen dat hij op straat wordt aangesproken, omdat buurtbewoners hem herkennen van TV Rijnmond. "Dan vragen mensen: 'Hoeveel straten heb je al gehad?', 'Hoe gaat het?', 'Moet je nog ver?'", geeft hij als voorbeelden.

22 kilometer per keer

En ver moet hij nog. "Ik heb nu eerst de planning om Zuid af te ronden, dus ik ga langzaamaan richting Charlois. Daar ben ik heel benieuwd naar, want dit is voor mij redelijk onbekend gebied. Daar komt ook een mooi stukje Heijplaat bij. Die stukken staan voor komende anderhalve maand op de planning."

Kuijs loopt meerdere keren per week. De rondjes zijn gemiddeld zo'n 22 kilometer lang. Dat is niet in een aantal straten uit te drukken. "Rotterdam heeft ruim vierduizend straten. De ene is vijftig meter, de andere twee kilometer. Het is moeilijk om daar een aantal aan te hangen."

Hij merkte de afgelopen weken wel verschil met toen hij begon aan zijn missie. Dat was namelijk aan het begin van de coronacrisis, toen scholen en horeca dicht waren. "De speelveldjes zijn nu beter bezet en het is weer druk in de winkelstraat. Dat maakt het leuker."

'Hoe ver nog?'

In al die tijd dat hij door de straten van Rotterdam loopt, heeft hij zich nog nooit afgevraagd waar hij aan begonnen is. "Maar dat gaat vast komen. Er komt straks een periode dat de dagen korter zijn, het kouder is en er minder mensen op straat zijn. Ik denk dat er dan wel een route gaat komen waarvan ik denk: hoe ver moet ik nog?".

Maar dan probeert hij tóch onderweg de leuke dingen te blijven zien: "Dat ik dan thuis kom en denk: als ik niet was geweest, had ik dat allemaal niet gezien. Daar probeer ik dan toch voldoening uit te halen."

Verslaggever Maurice Laparlière liep eerder deze maand een stukje met Kuijs mee: