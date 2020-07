Keti Koti: 'slavernij is de geschiedenis van ons allemaal'

Keti Koti, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, is door de Black Lives Matter-beweging relevanter dan ooit. Hoe kijken drie jonge Rotterdammers, met Surinaamse achtergrond, naar deze dag? "Ik kijk waar we nu staan als nazaten van slaven."

Axel Linger (34) maakt muziek en is artiestenmanager. “Als zwarte man in Nederland heb ik mijn portie racisme wel gehad”, zegt Linger. Desondanks blijft hij strijdbaar. “Ik lees veel, ga de dialoog aan en denk dat het belangrijk is om mensen niet aan te vallen.”

Voor het slavernijmonument aan de Lloydkade in Rotterdam zegt hij dat er niet genoeg kennis is over het slavernijverleden. “De geschiedenis wordt eenzijdig en gepolijst aan de jeugd onderwezen.”

Linger kijkt graag vooruit en heeft ook een oplossing. Door educatie kan er volgens hem veel veranderen. “Uiteindelijk gaat het om de toekomst."

Respect door bewustwording

Kennis en bewustwording leveren volgens Axel respect op. Hij neemt het voorbeeld van het gezegde 'onbekend is onbemind'. "Ik denk dat we het zo veel mogelijk bekend moeten maken, zodat het zo min mogelijk onbemind blijft.”

Journaliste Sherina Leerdam (30) ziet Keti Koti als een echte feestdag, maar het heeft voor haar ook een andere kant: bezinning, bewustwording en verdriet. Ook zij vindt dat er weinig kennis is over het slavernijverleden, maar steekt ook de hand in eigen boezem; zij weet er zelf ook niet alles van. “Ik blijf mezelf onderwijzen.”

Onlangs heeft ze een dna-test laten doen, omdat ze nieuwsgierig is naar haar afkomst. “Nigeria kwam eruit. Maar ik zou graag meer willen weten, zoals welke stam. Om zo dichter bij mijn voorouders te komen.”

Nieuwe generatie

Keti Koti heeft dit jaar volgens haar extra lading door de Black Lives Matter-beweging. “Ik sta deze dag stil bij de strijd van mijn voorvaderen. Maar we zijn er nog lang niet, er moet nog veel gebeuren. Ik draag mijn steentje bij door te demonstreren en mijn stem te laten horen.”

Leerdam merkt op dat er een nieuwe generatie opstaat die meer uitgesproken is dan de vorige. “Ik ben trots om dat te zien. Het is echt tijd voor verandering.”

Voor Axel en Sherina is Keti Koti een dag die ze bij familie en vrienden vieren. Theaterdocente en presentatrice Milou Adjanga (30) viert het voornamelijk zelf. “Ik denk over het thema na, lees erover en luister muziek.”

Zij vindt het slavernijverleden een collectieve geschiedenis en niet alleen van Afro-Surinamers en Antillianen. “Net zoals er oorlogen worden besproken, moet deze verschrikking -slavernijverleden - ook besproken worden. Ik snap niet wat het verschil is.”

Verlichting

Milou was altijd al bezig met Keti Koti. Ze denkt wel dat door Black Lives Matter er meer bewustzijn over het slavernijverleden is bij mensen die er voorheen niet mee bezig waren. “Ik denk dat dat heel positief is en dat 1 juli nu veel meer op de kaart staat.”

In gesprek met elkaar blijven is volgens Milou essentieel. “Pas dan kunnen we door. We moeten niet met de vinger wijzen. We zijn in het nu en moeten met z’n allen een kant op.”

Ze hoopt op een toekomst die gelijkwaardiger is dan nu doordat we de verhalen van elkaar begrijpen. “Dat zou ons veel verlichting kunnen geven.”