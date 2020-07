Door de spelerstunnel naar een diner in de Kuip

Het is waarschijnlijk het terras met het meest bijzondere uitzicht in de regio. Want op de plek waar eerst vak X in het Feyenoord-stadion was, is nu een tijdelijk terras gebouwd. Woensdag gaat het terras open.

"Het loopt storm", zegt Dennis van Keulen van het Stadion Feijenoord. "Komend weekend zit al helemaal vol, net als het weekend erop. Doordeweeks is er wel nog wat ruimte."

Door de uitbraak van het coronavirus wordt het stadion al maandenlang nauwelijks gebruikt. Daardoor ontstond het idee om een corona-proof terras te openen ín het stadion.

"Vak X is een tribune die je uit elkaar kan halen", legt Van Keulen uit. "Dat is achter het doel. Daar hebben we wat tenten geplaatst. Daar kunnen nu tussen de honderd en honderdvijftig mensen lunchen, borrelen of dineren. Met een zeer bijzonder uitzicht: de grasmat van De Kuip."

Spelerstunnel

Alleen al de entree maakt het bezoek bijzonder, gaat Van Keulen verder. "Je komt het stadion binnen door de spelerstunnel. Dan ga je rechtsaf, langs het veld en vervolgens omhoog, naar het terras."

"Als je je ogen dichtdoet en je stelt je voor dat je een rood-wit shirt aan hebt, dan lijkt het net alsof je een van de spelers bent", lacht Van Keulen.

Niet blijvend

Het terras is tijdelijk, zegt Van Keulen. "De verkoop van seizoenskaarten is alweer begonnen en dat geldt dus ook voor vak X. En door de overkapping zou je in de vakken erachter een deel van het veld niet kunnen zien, dus het is niet haalbaar om het terras te laten staan."