Coronamaatregelen vanaf vandaag flink versoepeld; volg alle updates van woensdag 1 juli

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van woensdag 1 juli.

Klik hier voor alle updates van dinsdag 30 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 6113 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond dinsdag op 11.877.

• Vanaf vandaag worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Zo geldt er onder bepaalde voorwaarden geen limiet meer voor het aantal bezoekers van evenementen, maar ook bijvoorbeeld sportscholen gaan weer open .