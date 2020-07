Sportscholen weer open: 'de afgelopen periode was zwaar'

De coronaregels maakten hem woedend en dat moet je niet lang blijven. Inmiddels is sportschoolhouder Errol Esajas vooral blij dat zijn zaak in Rotterdam-Feijenoord weer open mag. "Je moet nooit lang boos blijven."

Het Sport Performance Center Rijnmond heeft net als alle andere sportscholen in ons land tal van maatregelen moeten nemen om weer open te kunnen. Er zijn looplijnen vastgesteld, schoonmaakmiddelen voor de sporters en in een logboek wordt vastgesteld wie er allemaal binnen is geweest. "Stel dat er een geval van corona opduikt, dan kan je via dat logboek zien met wie die persoon allemaal contact heeft gehad."

Volgens Esajas waren de afgelopen weken bijzonder zwaar. "We zijn gewend om veel binnen te doen", legt hij uit. "Daarom hebben we het vizier naar buiten moeten verplaatsen. Gelukkig is het Eiland van Brienenoord vlakbij, dat was wel een uitkomst."

In mei was Esajas nog woest. Toen zag het ernaar uit dat zijn sportschool tot september de deuren gesloten zou moeten houden. De sluiting van de sportschool kostte het bedrijf van Esajas tussen de 12 duizend en 15 duizend euro per maand.

"Het is aan de leden te danken dat we niet zijn omgevallen", legt hij dankbaar uit. "We zijn tien procent van de leden kwijtgeraakt, bijvoorbeeld omdat die leden hun baan zijn verloren. Dan snap ik het dat je je lidmaatschap opzegt. Maar verder hebben we bijzonder trouwe leden."

Esajas ziet dat het nu weer beter gaat. "Minder slachtoffers, minder ziektemeldingen. Laten we hopen dat het zo blijft." En daar speelt sporten ook een rol bij. "Van alle mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met corona had 88 procent last van overgewicht. Fit zijn is dus een prima remedie tegen corona."

Open

Woensdag mag de sportschool weer helemaal open. Onder de leden die op de eerste dag langs komen zijn onder andere oud-Spartaan Denzell Dumfries en oud-international Edgar Davids. "Maar we hebben een heel scala aan leden. Van mensen met een beperking tot aan topsporters.