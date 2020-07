Huisarts: 'Iedereen zou een fietshelm moeten dragen'

Steeds meer mensen pakken de fiets. En als het aan huisarts Jeanette Caljouw uit Ridderkerk ligt, dan worden fietsers verplicht om een helm te dragen. "Als ze dat doen, dan scheelt het per jaar ongeveer 45 dodelijke slachtoffers en 1400 gevallen van ernstige verwondingen, met name hersenletsel."

Caljauw beargumenteert haar standpunt dat volgens traumachirurgen 85 procent van het hersenletsel bij vallende fietsers voorkomen kan worden als een helm wordt gedragen.

Ook in haar praktijk heeft ze hiermee te maken. Zo was een ouder iemand van halverwege de tachtig van haar fiets gevallen en met haar hoofd op de stoeprand terecht gekomen. Die hield daar hersenletsel aan over. "Waardoor diegene wel fors beperkt is geworden in zelfstandig wonen en functioneren. Dat is zuur. Als je fietst, dan ben je nog behoorlijk vitaal", zegt Caljauw.

'Iedereen moet er één dragen'

Het Centraal Planbureau en het Planbureau Leefomgeving vinden dat de fietshelm in sommige gevallen verplicht moet worden. Bijvoorbeeld voor kinderen en mensen op de snellere speed-pedelec.

Caljauw vindt dat een goed idee, al is zij van mening dat iedereen een fietshelm moet dragen. "Je hebt wel de grootste groep te pakken, omdat kinderen onder twaalf jaar wat minder handig met de fiets zijn." Ze merkt dat het bovendien drukker op de fietspaden wordt. Ook ziet de Ridderkerkse huisarts dat ouderen een elektrische fiets hebben. "Die gaat harder. Als je ouder wordt, dan wordt je reactievermogen minder."

De Fietsersbond is tegen het verplichten van de fietshelm. De organisatie denkt dat mensen het vervelend vinden om een helm te dragen, waardoor die minder zullen gaan fietsen. Caljauw noemt dat flauwekul en haalt daarvoor onderzoeken aan. "Ik denk dat het een kwestie van wennen is", denkt Caljauw.

Zelf draagt Caljauw ook een fietshelm, net als haar kinderen. "Onze middelste zoon droeg gelukkig al een helm, maar die heeft een vooruit van een auto 'gekopt'. Van zijn helm was een groot stuk uitgebroken. Je kunt je voorstellen wat er zou zijn gebeurd als hij die helm niet op had gehad."