Rotterdam vraagt geld aan Rijk voor woningen bij Feyenoord-City, Zuiderpark en Schiehaven

De gemeente Rotterdam vraagt het ministerie van Binnenlandse Zaken om 59 miljoen euro voor het versnellen van de bouw van zevenduizend woningen. De huizen moeten komen in de omgeving van Feyenoord City, de noordrand van het Zuiderpark en Schiehaven Noord.

Bij de presentatie van de overheidsplannen van vorig jaar op Prinsjesdag kondigde het Rijk aan dat een bedrag van één miljard euro wordt uitgetrokken voor een woningbouwimpuls. Daarbij krijgen gemeenten die bouwafspraken hebben gemaakt met de overheid voorrang. Rotterdam heeft zo'n deal.

Volgens de Rotterdamse wethouder Kurvers kan het geld gebruikt worden om de woningnood aan te pakken en de economie te stimuleren. Meer dan de helft van de zevenduizend woningen valt in het sociale- of middensegment.

Tot 2040 zijn er in Rotterdam zeker 50 duizend woningen nodig. In september hakt de minister van Binnenlandse Zaken de knoop door over het verzoek van Rotterdam.