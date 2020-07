Feyenoord bevestigt komst buitenspeler Conteh

Conteh is geboren in Duitsland en was actief in de Tweede Bundesliga. Na het vertrek van Sam Larsson en de langdurige blessure van Luis Sinisterra`, was Frank Arnesen op zoek naar een vervanger op de linksbuitenpositie.

De linksbuiten is inmiddels medisch gekeurd en dat was een belangrijk moment. Hij heeft het afgelopen halfjaar aan de kant gestaan met een flinke hamstringblessure. Hij kon daardoor sinds eind december niet meer spelen voor St. Pauli.