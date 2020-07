Te hoog beladen binnenvaartschip vaart tegen Willemsbrug; containers in het water

Een binnenvaartschip met een Duitse vlag is woensdagmiddag tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Het schip is vermoedelijk te hoog beladen geweest. Mensen zeggen bij de botsing een enorme knal te hebben gehoord.

Vier tot vijf containers liggen in het water, zeggen ooggetuigen. Ze zijn inmiddels gezonken. Onduidelijk is wat in de containers zit.

Niemand raakte gewond. De brug is wel beschadigd. Ooggetuigen zien aan de onderkant stukken loshangen. De politie is aanwezig en de brug is tot nader order afgesloten.