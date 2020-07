Ooggetuigen horen megaknal en Duits geschreeuw bij botsing schip tegen Willemsbrug

"Het was een megaknal", zegt Jan Philip van Mourik, die woensdagmiddag vanaf het Noordereiland het containerschip Rhenus uit Duisburg tegen de Willemsbrug zag varen. "Daarna kwam er nog een soort van naknal, van de containers die in het water vallen."

Volgens Van Mourik is de brug beschadigd geraakt door de aanvaring. "Er hangen dingen los aan de onderkant. Nee, de brug is écht beschadigd."

Onweer

Horecaondernemer Hans Mosselman van restaurant A la Plancha op het Noordereiland vergeleek de klap met zwaar onweer.

"Maar het is niet nieuw. Dit is al zeker de derde of de vierde keer dat dit gebeurd is. Dit is alleen wel de eerste keer dat ik de tijd had om het op beeld te zetten."

Oorzaak

Beide ooggetuigen vragen zich af hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. "De elektronische borden gaven aan dat er iets van tien meter aan speelruimte was", legt Van Mourik verder uit. "Zit die kapitein dan niet op te letten of zo? Of heeft hij gedronken of zit'ie te appen?"

"Je vraagt je toch af waar die mensen dan leren varen", voegt Mosselman eraan toe. "Dit schip was echt véél te hoog. Leren ze niet te tellen op school?"

Scheiße!

Mosselman zegt dat hij 'scheiße scheiße' hoorde roepen vanaf het schip. "Geschreeuw in het Duits is voor een Noordereilander een heel ongemakkelijke gewaarwording, kan ik je zeggen. Het bleek gelukkig maar een schip dat tegen de brug was gevaren, dus geen paniek op het eiland.