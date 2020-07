DENK over racistische politie-apps: 'Schandalig dat ze dit stil hebben willen houden'

"Natuurlijk ben je wel weer geschokt als je ziet dat er dit soort opmerkingen worden gemaakt onder politieagenten. Maar wat nog veel erger, is dat er geprobeerd is om dit in de doofpot te stoppen." Dat zegt de Rotterdamse fractieleider Stephan van Baarle van Denk.

Denk heeft een raadsdebat aangevraagd over de groepsapp van een negental agenten in Rotterdam-West. "We willen echt weten wat de politie en burgemeester Aboutaleb eraan gaan doen om dit soort racisme en discriminatie binnen de politie uit te bannen", aldus Van Baarle over het debat dat volgende week donderdag dient.

In de groepsapp werden volgens NRC termen gebruikt als 'kankervolk, kut-afrikanen en pauperallochtonen'. "Maar wat met dan nog verder kwaad maakt is dat het ook nog eens in de doofpot is gestopt."



Een teamleider heeft gesprekken gevoerd met de betrokken agenten en de groepsapp is daarna verwijderd. De korpsleiding kreeg van het voorval niets te horen. "Maar het is wel iets dat strafbaar is, hè?", gaat Van Baarle verder. "Dit soort racistische cowboys, dat moet gewoon van straat."

Van Baarle benadrukt dat hij vertrouwen heeft in de Rotterdamse politie. "Het is altijd even schrikken als je dit soort verhalen in de media ziet staan. Maar we hebben het wel vaker aangekaart dat dit soort dingen gebeuren."