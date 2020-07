Rotterdammer vast voor beschieten man op Hillelaan

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij vorige maand op de Hillelaan in Rotterdam-Zuid. Het is een 28-jarige Rotterdammer.

Ruim twee weken geleden kreeg een 32-jarige man een kogel in zijn been in de buurt van café-bar Première. De dader rende weg in de richting van de Rijnhaven.

Zondag kon een verdachte worden aangehouden. Hij hoort donderdag of hij langer blijft vastzitten.

De bar moest tijdelijk dicht. Burgemeester Aboutaleb moest de spoedsluiting weer opheffen toen bleek dat de zaak niets met de schietpartij te maken had.