Zeljko Petrovic keert terug bij Feyenoord als assistent-trainer

Petrovic en Advocaat werkten al meerdere keren met elkaar samen, onder meer bij de nationale ploeg van Servië en FC Utrecht. Voor Petrovic is de Kuip geen onbekend terrein. In 2004 was hij assistent-trainer van Ruud Gullit, die slechts één seizoen de eindverantwoordelijke was bij Feyenoord.

Petrovic was al enige tijd in beeld bij Feyenoord om Advocaat te gaan assisteren. Said Bakkati vertrok in mei met voormalig hoofdtrainer Jaap Stam naar Amerika om aan de slag te gaan bij FC Cincinnati.

Woensdag tekent Petrovic in de Kuip een contract.