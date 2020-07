Excelsior zonder beperkingen begonnen aan nieuw seizoen: 'Erop klappen en er overheen gaan'

In de weken daarna staan er onder meer ook oefenwedstrijden tegen Genk, TOP Oss en FC Dordrecht op het programma. Ook zal Excelsior weer een trainingskamp beleggen in Delden. Dat was vanwege het coronavirus uit de planning geschrapt, maar trainer Marinus Dijkhuizen is blij dat ze toch gaan.

Duelkracht

De selectie van Excelsior trainde voor het eerst sinds maanden weer met duelkracht. "Ik heb geen enkele terughoudendheid gezien", zei trainer Marinus Dijkhuzien. "Erop klappen en er overheen gaan. Iedereen is super blij en fanatiek dat hij er weer is", aldus Luigi Bruins.

Elias Mar Omarsson was er nog niet bij. Hij is nog op vakantie in zijn geboorteland IJsland en sluit zaterdag aan. Op het veld stonden wel de nieuwe aanwinst Mats Wieffer en stagiair Reuven Niemeijer. De aanvallende middenvelder is clubloos en probeert in de aankomende weken een contract af te dwingen. Hij kwam eerder uit voor Heracles Almelo en FC Emmen.

Bekijk hier de beelden van de eerste training van Excelsior van het seizoen 2020/2021.