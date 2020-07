Kunststof lager oorzaak neerklappen Lijndraaiersburg Maassluis

In het onderzoeksrapport staat een foto die het probleem toont. De stalen borgring had op de rode teflon rand moeten blijven rusten

Het euvel zat in de kunststof ring in de lager van de bewegende klep

Een bezweken lager is de oorzaak van het neerklappen van de Lijndraaiersbrug in Maassluis half mei. Dat maakte wethouder Fred Voskamp van Stedelijk Beheer en Verkeer woensdag bekend na uitgebreid onderzoek door onafhankelijke deskundigen.

"Er is afgeweken van het originele ontwerp bij het weer beweegbaar maken van de brug", zegt Voskamp. "Dat gebeurde overigens met goedkeuring van diverse instanties. Aanvankelijk was een stalen lager voorgeschreven, maar tijdens de aanleg is gekozen voor een kunststof lager van teflon. Die constructie zou onderhoudsvrij zijn", verklaart hij de keuze. "Het onderdeel bleek uiteindelijk niet bestand tegen horizontale druk die vrijkomt bij het bewegen van de brug. Er hadden bij deze keuze ook op andere plekken in de constructie aanpassingen moeten plaatsvinden."



Bootje

Omdat dat niet gebeurde, kon de cilinder los schieten, brak een trekstang en stortte het hele gevaarte naar beneden. Op beelden van een beveiligingscamera in de buurt was dat goed te zien. Een passerend bootje werd niet geraakt. De brugwachter en de inzittenden zijn na het ongeluk bezocht door burgemeester Edo Haan bezocht om de schrik een beetje te temperen, vertelde Voskamp.

Peter van der Burg, wegenbeheerder van de gemeente Maassluis, gaf een technische toelichting. "Ik was vooral verbaasd toen het gebeurde. Meerdere partijen hebben naar de constructie gekeken, bekend in de Nederlandse bruggenbouw, maar niemand zag dit aankomen", zegt Van der Burg. "De borgring had groter moeten zijn en ook de asborst had groter moeten zijn. Daarmee was de lager compleet opgesloten gezeten en had het niet zo uit elkaar kunnen schuiven."

Wethouder Voskamp rekent op een ton reparatiekosten. "We kijken nu naar diverse partijen waar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de fout ligt. Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Er zijn verschillende partijen betrokken."

Half augustus

Maassluis hoopt half augustus de reparatie afgerond te hebben. "Veiligheid eerst uiteraard. Het vaarseizoen loopt tot eind september en hopelijk lukt het allemaal. Zo niet, dan nemen we wat meer tijd en hopen we voor het volgende vaarseizoen de Lijndraaiersbrug weer in gebruik te hebben." Grote verkeersmaatregelen verwacht Voskamp niet door de reparatiewerkzaamheden. Hij verwacht dat verkeer hooguit enkele dagen niet over de brug heen kan.