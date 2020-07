Smokkelaar met drone bij Dordtse gevangenis komt er genadig vanaf

Drones worden met enige regelmaat ingezet om spullen gevangenissen in te smokkelen. Toch is het voor justitie lastig de daders te berechten, zo leert een zaak die afgelopen maart in Dordrecht speelde.

De 25-jarige M.S. uit Saint Lucia was als toerist vanuit zijn Caribische eiland naar Nederland gekomen. Hij belandde in een coffeeshop en raakte aan de praat met wat mannen. Zijn hobby, vliegen met drones, trok de aandacht.

Op 6 maart van dit jaar stond hij met een drone bij de Kerkeplaat in Dordrecht. Er bungelde een blauw zakje aan. De politie greep in en pakte M.S. en twee andere mannen op. In het zakje zat 35 gram hasj en een mobiele telefoon. De bestemming? Dat liet zich raden: de mannen stonden pal voor de muur van gevangenis de Dordtse Poorten.

Toch zegt de verdachte uit Saint Lucia niet te hebben geweten dat hij bij een gevangenis was. Evenmin wist hij wat de inhoud van het zakje was, zei hij. Zijn kompanen hielden zich ook van de domme.

Hasj

De oogst voor justitie is beperkt. Onbekend is wie de opdrachtgever was, voor wie de spullen in de gevangenis bestemd waren. M.S. kan alleen worden vervolgd voor de hasj. Het gebruik van de drone geldt als een overtreding.

Van de twee andere arrestanten gaat er één vrijuit, de ander is alleen aangesproken op het bezit van xtc-pillen. Woensdag stond M.S. in Rotterdam terecht. De straf: drie dagen cel voorwaardelijk voor het bezit van 35 gram hasj.

De politierechter wilde nog wel kwijt dat hij het verhaal van de verdachte niet gelooft. "Als je daar staat bij een gebouw met prikkeldraad en dikke muren dan kan je op je klompen aanvoelen dat het een gevangenis is. En dat het niet in de haak is wat je moet doen."

Zwanger

De rechter was qua straf mild in zijn oordeel. Hij hield rekening met de persoonlijke omstandigheden: M.S. heeft een vriendin in Rotterdam en die is inmiddels zwanger. Advocaat Newoor: "Ze willen trouwen en meneer wil zich permanent in Nederland vestigen. Bij een onvoorwaardelijke straf, ook als dat een boete is, krijgt hij geen verblijfsvergunning."

M.S. is terug in Saint Lucia en was niet aanwezig bij zijn rechtszaak. Als de baby in oktober wordt geboren, hoopt hij weer in Nederland te zijn.

Voor de verdachte loopt de stunt met de drone dus met een sisser af. Bij de Penitentiaire Inrichtingen breken ze zich ondertussen het hoofd over hoe ze deze nieuwe smokkelmethode kunnen tegengaan.

Van oudsher worden op ingenieuze wijze spullen gevangenissen in gebracht. Van de klassieke vijl in het brood tot uitgeholde schoenen bij het bezoek. Op 29 februari van dit jaar slaagde een vrouw erin een pistool en een mes tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal binnen te smokkelen. Ze had de wapens in haar onderbroek verstopt.

Tennisballen

Regelmatig worden spullen over de muren van de gevangenis gegooid, bijvoorbeeld met tennisballen . Deze vorm van smokkelen is vanaf november 2019 strafbaar gesteld.

Steeds vaker worden drones ingezet. Zeer recent was het weer raak bij de Dordtse Poorten . In mei mislukte een poging in Krimpen aan den IJssel . In Alphen aan den Rijn kwamen de smokkelaars iets verder: op de binnenplaats. In Alphen wordt nu geëxperimenteerd met een anti-smokkelnet boven de luchtplaats.

Het ministerie van justitie heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen 'contrabande' als drugs (60 procent van de smokkelwaar) en mobieltjes (30 procent). Behalve de netten gaat het dan om speurhonden en technische middelen om het gebruik van telefoons en drones te detecteren en te verstoren.