Elf aanhoudingen bij 33 invallen in groot onderzoek naar drugshandel

De politie heeft dinsdag en woensdag in totaal 33 invallen gedaan in heel Nederland, waarvan zeven in Ridderkerk, dertien in Dordrecht en één in Rotterdam, Papendrecht, Zwijndrecht en Capelle aan den IJssel. Daarbij zijn elf mensen aangehouden en werden drie vermoedelijke drugslaboratoria ontdekt.

De actie maakt onderdeel uit van een lopend onderzoek naar drugshandel. Het doel daarvan is om criminele samenwerkingsverbanden en drugshandel een halt toe te roepen, legt Martin de Wit van de Politie Eenheid Midden-Nederland uit. "We zijn langs geweest bij allerlei locaties omdat wij denken dat ze een rol spelen in dit onderzoek."

Een 61-jarige Ridderkerker, een 35-jarige Capellenaar en vijf Dordtenaren zijn daarbij opgepakt. Ook mannen uit Utrecht, Den Haag en Moerdijk zitten vast.

De invallen waren dinsdag onder meer in een pand aan de Pottenbakkersstraat en bij een pand aan de Touwslagerstraat in Ridderkerk. In beide panden zat een drugslaboratorium in aanbouw.



De politie stuitte tijdens de ruim dertig doorzoekingen onder meer op veel vaten met chemicaliën, dure auto's, kostbare boten en horloges, grote geldbedragen, telmachines, drugs en meerdere crypotelefoons. Deze producten zijn allemaal in beslag genomen. Ook nam de politie dozen met bedrijfsadministratie, een waterscooter en digitale gegevensdragers mee.

Het onderzoek is met deze grootschalige actie nog niet afgerond, zegt De Wit. "We delen nu deze informatie, maar zijn verder terughoudend. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dit verder gaat."