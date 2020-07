Smokkelaars verstoppen 500 kilo cocaïne in container met tonijn

De douane in de Rotterdamse haven heeft dinsdag 500 kilo cocaïne gevonden, die verstopt zaten in een container met blikken tonijn. De container kwam uit Colombia en was bedoeld voor een bedrijf in Duitsland.

De drugs hebben een straatwaarde van ruim 37 miljoen euro. Het spul is inmiddels vernietigd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft het Duitse bedrijf vermoedelijk niets te maken met de smokkel. De douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM zijn een onderzoek gestart.

Achttienduizend kilo

In het eerste halfjaar van 2020 is achttienduizend kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat is ongeveer de helft van de totale hoeveelheid die vorig jaar in de haven is onderschept.