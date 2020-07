Weer een klap voor Rotterdam: World Police & Fire Games 2021 nu al afgelast

De World Police & Fire Games in 2021 in Rotterdam gaan niet door. Dat besluit heeft de organisatie genomen vanwege het coronavirus. Het annuleren van dit evenement voor tienduizend hulpverleners over de hele wereld, betekent de volgende klap voor Rotterdam. De stad zag in de laatste maanden al veel grote evenementen afgelast worden, waaronder het Eurovisie Songfestival en de Marathon.

De World Police & Fire Games worden gezien als de Olympische Spelen voor hulpverleners. Het evenement stond gepland van 30 juli 2021 tot 8 augustus 2021. Het zou de eerste keer zijn dat de World Police & Fire Games in Nederland zouden neerstrijken, met Rotterdam Ahoy als hart van het evenement. In 2019 vonden de World Police & Fire Games nog plaats in het Chinese Chengdu.



De voornaamste reden voor het annuleren van het evenement in Rotterdam is dat er momenteel nog geen vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus. Ook is nog onduidelijk wanneer dat vaccin er wel is. Daardoor vindt de organisatie de gezondheidsrisico's te groot.

Na de zomer zou de inschrijving voor de editie van 2021 beginnen. De organisatie verwacht dat mensen terughoudend zijn om te reizen, waardoor er minder deelnemers en toeschouwers aanwezig zijn in Rotterdam.

De organisatie onderzoekt hoe het evenement in 2022 doorgang kan vinden. Daar komt binnenkort uitsluitsel over.