Schip weer onderweg na botsing Willemsbrug, vermoedelijk rekenfout door kapitein

Een binnenvaartschip met een Duitse vlag voer woensdagmiddag tegen de Willemsbrug in Rotterdam. Het schip was te hoog beladen. De brug is weer open voor verkeer, de afgevallen containers zijn uit het water gevist en het schip is inmiddels onderweg naar Duisburg. Door de eb was er rond 17:00 uur genoeg ruimte om onder de brug door te varen.

Het bedrijf Contargo, waarvoor de kapitein de goederen vervoerde, laat weten dat de oorzaak nog wordt onderzocht. "Vermoedelijk heeft de kapitein een inschattingsfout gemaakt. Het was verstandiger geweest als hij langs de andere kant van het Noordereiland had gevaren en de Koninginnebrug had genomen."Uit onderzoek van de politie blijkt dat de kapitein niet had gedronken. Het is een ervaren kapitein die voor deze afvaart in Rotterdam het schip heeft overgenomen van een andere kapitein. Misschien is bij de overdracht van informatie iets verkeerd gegaan.

Berekeningsfout

Ron Teuben is binnenvaartschipper en heeft deze route regelmatig gevaren. "Heel vervelend voor de kapitein die het overkomt", zegt hij op Radio Rijnmond.

"Het is toch een berekeningsfout door de kapitein. Je gaat containers beladen, rekent uit hoe hoog de containers in je ruim staan en dan moet je, voor je aan de reis begint, voorbereiden hoe hoog de bruggen zijn die je tijdens je reis passeert."

Teuben berekent dat het schip ongeveer 10,5 meter hoog moet zijn geweest. Vier high cubes van 2,90 meter. "Dan heb je de spoorhoogte, min je diepgang op dat moment. De exacte hoogte van de brug weet ik niet, maar die zal rond de tien meter zijn."

Varen is vooruitkijken

"De bruggen in Rotterdam worden digitaal aangegeven. Je hebt contact met posten langs het water, ook die kunnen je de hoogte van de brug doorgeven. Ben je dan te hoog, dan kun bij het Noordereiland door de brugopening varen."

"Het schip gaat voor stroom, de vloed is onderweg, dus de hoogte van de brug wordt minder nadat je vertrekt. Daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Varen is vooruitkijken."

Schade

Bij de aanvaring zijn enkele lampen van de Willemsbrug beschadigd. Ook heeft de onderkant van de brug verfschade. Donderdag inspecteren landmeters de brug om te controleren of er ook niet zichtbare schade is.

Overigens is het woensdag de verjaardag van de Willemsbrug. De brug werd op 1 juli 1981 geopend door de toen 14-jarige prins Willem-Alexander.