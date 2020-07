Koevermans: 'Niks concreets te melden over investeerders bij Feyenoord'

Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, heeft ondanks de coronacrisis een aantal opstekers gekregen. Zo verkocht de Rotterdamse club al 27.500 seizoenkaarten, is er uitzicht op publiek in de Kuip en tekende Feyenoord woensdag een nieuwe sponsorovereenkomst. "Het ziet er ietsje minder somber uit", zegt Koevermans.

De kleine 30 duizend seizoenkaarthouders van Feyenoord kunnen ondanks de versoepelde coronamaatregelen niet allemaal het stadion in. Koevermans kijkt met Feyenoord naar meerdere scenario's. "We moeten het plan nog definitief uitwerken. Het is nieuw voor ons. We gaan hier met de gemeente Rotterdam over praten. De gemeente moet uiteindelijk toestemming geven of we met 12 of 15 duizend toeschouwers (een derde van het aantal mensen dat in de Kuip kan, red.) mogen spelen", legt de algemeen directeur uit.

Het wordt een 'flinke uitdaging' om niet te juichen bij een doelpunt van Feyenoord, geeft Koevermans toe. Koevermans wil daarom met de eredivisieclubs de koppen bij elkaar steken.

Volgende week praat Feyenoord voor het eerst met de gemeente Rotterdam over het niet-juichen. "Wat gebeurt er als dit wél gebeurt? Gaat de wedstrijd stil gelegd worden? Is dat überhaupt mogelijk? Wij denken dat het niet mogelijk is", zegt Koevermans. "Als je scoort of een rode kaart krijgt, dan roept dat emoties op."

Het is nog onduidelijk welke supporters naar welke wedstrijd mogen. "We begrijpen dat iedereen naar Feyenoord-Ajax zou willen en dat Feyenoord-RKC, met alle respect, een minder affiche is", geeft Koevermans toe. "We hebben gelukkig nog 2,5 maand de tijd. Geef ons ook die tijd. In overleg met de supporters hopen we daar een eind mee te komen."

'Niks echt concreet over investeerders te melden'

Feyenoord zou ook in gesprek zijn met Amerikaanse investeerders. Koevermans wilde daar niet te veel over zeggen: "Er zijn altijd gesprekken. Als daar wat concreets uit komt, gaan we dat ook melden. Maar er is niks echt concreet"



Koevermans benadrukt dat er al 'jaar en dag interesse in Feyenoord is'. "Van Nederlandse, maar ook buitenlandse partijen. In het Verre Oosten, Amerika, enzovoort. Dus dat is niks nieuws."

De externe investering blijft wel één van de speerpunten, stelt de algemeen directeur. "Maar door het coronavirus lag dit twee tot drie maanden stil. We hadden bij Feyenoord andere prioriteiten. We moeten de club volgend seizoen goed laten draaien." Koevermans denkt eind juli te weten hoe het komende seizoen van Feyenoord eruit gaat zien.

'Tussen vier en zes weken nieuws over Feyenoord City'

Ook de plannen voor Feyenoord City hadden daarom geen hoge prioriteit. "Wij hebben gezegd dat we in de nazomer met nieuws komen. Dat gaat ook gebeuren." Koevermans zegt dat er op de achtergrond 'zeker het een en ander is doorgegaan'.

Koevermans maakt zich over 'heel veel dingen zorgen' door de impact van het coronavirus. "Het nieuwe stadion zou op 1 juni 2025 open gaan, maar ik heb geen idee of dat nog steeds impact heeft door het corona. Raakt het de business case? Is de anderhalve meter bijvoorbeeld blijvend?" Hij verwacht binnen vier à zes weken nieuws over het nieuwe stadion. "Maar daar ga ik niks over zeggen en dat kan ik ook niet."

Auto

Koevermans sloot woensdag namens Feyenoord een vierjarige sponsordeal met BMW Breeman en Breelease. De voorgaande jaren werkten de Rotterdammers samen met automerk Opel. Daar komt dus nu verandering in. Koevermans rijdt zelf nog niet in een BMW. "Ik ga hier niet weg voordat ik er één heb uitgezocht", lacht Koevermans.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord.