Hoera! Evenementen mogen weer en daar zijn ze blij mee in Gorinchem

Evenementen op 1,5 meter? In Gorinchem zijn ze er klaar voor

Het is 1 juli en dat betekent dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Concerten en beurzen mogen weer en dat betekent dat Evenementenhal Gorinchem weer écht aan de slag kan. "Toen ik hoorde dat we weer mochten, heb ik een traantje gelaten!"

Evenementenmanager Cathrien Verhoeven heeft de afgelopen weken een uitgebreid plan gemaakt om 'haar' hal helemaal coronaproof te maken. "Met looproutes, desinfectie en vooral veel ruimte."

Het hele team staat te springen om weer publiek te ontvangen in de grote evenementenhal. De laatste beurs was op 12 maart en die werd, na de eerste persconferentie van Rutte, abrupt stilgelegd. "Sindsdien is het hier leeg."

De eerste grote beurzen staan voor september op de rol. In de tussentijd worden vergaderzalen verhuurd en organiseert de evenementenhal er ook online-bijeenkomsten. Maar de echte beurzen, dat is waar het hart van Cathrien en ook van directeur Jeroen van Hooff harder van gaat kloppen.

"Het betekent heel veel voor onze medewerkers", vertelt de directeur. "Wij geloven heilig in het organiseren van echte evenementen. Daar is en blijft veel vraag naar."