Cosmetisch arts waarschuwt jongeren voor botox: 'Bezint eer ge begint'

Jongeren maken volgens een onderzoek van het Erasmus MC steeds vaker gebruik van botox en lipfillers. In tien jaar tijd is het aantal jongeren tussen de 18 en 25 jaar dat botox gebruikt verdubbeld. Zeker acht procent van hen laat cosmetische ingrepen doen. Tom Decates, cosmetisch arts en onderzoeker, maakt zich daar zorgen over.

"Wij zien een forse toename van de jongeren. In onze ogen zitten zij in een kwetsbare leeftijdscategorie", licht Decates toe op NPO Radio 1. Volgens hem kunnen jongeren zulke volle lippen hebben, dat ze 'er zelfs lelijker uitzien'. Decates geeft toe dat het een kwestie van smaak is. "We zien ook een toename op ons complicatiespreekuur. Soms gaat het ook mis", vult Decates aan.

De onderzoeker merkt ook dat steeds meer lipfillers door onkundige doktoren of niet gekwalificeerde doktoren worden ingespoten. Een lip kan ook afsterven, waarschuwt Decates. Hij helpt 'niet of nauwelijks' jongeren die bij hem aankloppen met deze problemen.

"Ik probeer jonge dames te laten inzien dat zij ook mooie lippen hebben. Daarna hoop ik maar dat ze zich niet bij de beunhaas om de hoek laten behandelen en een paar maanden later alsnog op mijn complicatiespreekuur komen", zegt Decates. Hij adviseert mensen om goed na te denken over botox. "Bezint eer ge begint."