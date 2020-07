Afgelaste Roparun brengt alsnog twee miljoen euro op

Vorig jaar bracht de Roparun ruim 5,6 miljoen op. Het bedrag van dit jaar heeft de organisatie verrast. "Onze deelnemers hebben dit jaar aangetoond dat deelname aan het evenement voor hen niet het belangrijkste is. Het gaat hen om de goede doelen en de mensen die daarmee geholpen worden. Roparunners willen zich inzetten voor hun medemens. Het is fantastisch om te zien hoeveel inzet er is geleverd om dit enorme bedrag alsnog bij elkaar te krijgen", zegt Roparun-directeur Wiljan Vloet.

Met 77.580 euro haalde Team Stichting Hoeksche Waard Runners het meeste geld op.

In 2021 is de Roparun van 22 tot en met 24 mei. Al ruim 300 teams hebben hun inschrijving van dit jaar doorgeschoven naar volgend jaar.