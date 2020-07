Inspectie onderschept illegale partij F-gassen in Rotterdamse haven

F-gassen worden onder meer gebruikt in airco's en andere koelinstallaties. De koudemiddelen dragen bij aan een hoger broeikaseffect en opwarming in de atmosfeer. De inhoud van de onderschepte lading is te vergelijken met de uitstoot die plaatsvindt bij 38 retourvluchten van Nederland naar Australië.

Bedreiging voor mens en milieu

Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het beperken van de productie, handel en toepassing van koudemiddelen. Zo is er onder meer een handelsquotum en is het verboden om deze koudemiddelen in niet-navulbare cilinders op de Europese markt te brengen en te verkopen. Wanneer ze illegaal op de markt komen, kan dit volgens ILT een bedreiging voor mens en milieu vormen.

De partijen die verantwoordelijk zijn voor de onderschepte lading, moeten deze gasflessen afgeven aan een erkende inzamelaar en draaien op voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook heeft ILT een proces-verbaal opgemaakt.