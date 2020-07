Einde van een tijdperk: Feyenoorders rijden voortaan rond in BMW's

Twee partijen uit hetzelfde 'bouwjaar' slaan de handen ineen. Feyenoord is een partnership aangegaan voor vier jaar met de Rotterdamse BMW-dealer Breeman. Binnenkort rijden de spelers, de staff en personeelsleden van Feyenoord dus rond in een BMW naar keuze. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange samenwerking tussen de Rotterdamse club en Opel.

Opel sierde in 1984 voor het eerst het shirt van Feyenoord en was sindsdien in totaal bijna dertig jaar verbonden aan de Rotterdamse club. De beslissing om die samenwerking niet verder voort te zetten, was ook wel een beetje noodgedwongen. Opel is sinds 2017 namelijk in handen van het Franse autoconcern PSA Groupe. "Die willen niets met voetbal te maken hebben. Dat weten wij ook al anderhalf jaar", zegt Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord. "Dus gingen we op zoek naar een andere partij."

De club kwam zodoende uit bij Breeman. Niet geheel toevallig, want de dealer levert ook al wagens aan Sparta. Daarnaast zijn zowel Feyenoord als Breeman in 1908 opgericht. Met Breeman kon Feyenoord bovendien de beste commerciële deal regelen. "Wij moeten de komende jaren dan ook maar laten zien dat wij dat waard zijn", zegt Koevermans.

Rood-wit exemplaar

Waar de directeur zelf in gaat rijden, weet hij nog niet. "Ik ben zelf al wat ouder, dus misschien een hogere auto", lacht hij. In de showroom van het Rotterdamse bedrijf pronkt een rood-witte BMW, mét logo van Feyenoord en Breeman. In die auto zullen Leroy Fer, Dick Advocaat of Mark Koevermans zelf in ieder geval níet rondrijden, zegt Breeman-directeur Jan Koolen.

"Die auto is gemaakt voor promotiedoeleinden. Ik denk dat er heel veel mensen in zouden willen rijden, maar daar is -ie niet voor gemaakt." De spelers hebben inmiddels wel hun auto's uitgezocht. Gekke wensen zaten daar niet tussen, zegt Koolen. "Dat is goed gereguleerd door Feyenoord."

Hoofdsponsor

De auto's worden niet zomaar weggegeven. "Wij willen heel graag zoveel mogelijk auto's verkopen. Dit is een bepaalde manier om dat te bewerkstelligen."

Het partnership met Opel groeide later uit naar een hoofdsponsorschap. Dat ziet Koolen niet gebeuren bij BMW. "Ik denk niet dat BMW hoofdsponsor wil worden. En als BMW dat niet wil, is het gewoon niet mogelijk."

Coronacrisis

De deal was al beklonken voor de coronacrisis, die er ook in de autobusiness flink heeft ingehakt met dalende verkoopcijfers. Maar twijfels om de deal door te laten gaan, waren er niet. "Gelukkig hebben we wat vlees op de botten. Een man een man, een woord een woord. En volgens mij is dát ook Rotterdams."