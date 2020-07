Cocaïnehandel reden inval politie in Berkel en Rodenrijs

De inval van een arrestatieteam van de politie, woensdagavond in Berkel en Rodenrijs, heeft te maken met een groot drugsonderzoek dat woensdagochtend in Zeeland begon. Donderdag gaat de politie verder in het bedrijfspand aan de Industrieweg.

De Zeeuwse kwestie draait om cocaïnehandel via de haven van Vlissingen. In diverse plaatsen werden al invallen gedaan. De politie verwacht in de loop van donderdag met meer nieuws te komen.

De inval was rond 21:00 uur. Daarbij is ook gebruik gemaakt van een shovel van de gemeente Rotterdam. Volgens getuigen was dat om het toegangshek naar het pand te forceren.