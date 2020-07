Het weer van vandaag: Hollands zomerweer

Vandaag start de dag met veel bewolking en valt er een enkele bui. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen vaker op en is het zo goed als droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Als het even opklaart kan er een lokale mistbank ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 13 graden en er staat een zwakke westelijke wind.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De meeste zon vinden we pal aan zee terug. Lokaal kan er nog een enkele bui vallen. Het is opnieuw zo'n 20 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Het weekend verloopt wisselvallig met veel wolkenvelden, af en toe wat regen en weinig zonneschijn. Ook haalt de zuidwestenwind weer even flink uit. Met name aan zee is weer kans op windstoten tot zo'n 70 km/u. Na het weekend neemt de wisselvalligheid af en komt de zon er vaker bij. De temperatuur blijft rond de 20 graden schommelen.