Brandweer heel de ochtend bezig met brand in afvalbrengststation Bergschenhoek

De brandweer heeft het donderdagochtend druk met een brand bij het afvalbrengstation in Bergschenhoek. De brand laaide rond 07:30 uur op. Al de hele morgen is de brandweer bezig en de werkzaamheden duren nog tot in de loop van de middag.

Bij de brand komt veel rook vrij, zegt een woordvoerder van de brandweer. Die waait over het kassengebied. Het droneteam is ingeschakeld om de brand van bovenaf te volgen. In het begin van de middag is de brandweer begonnen met het naar buiten rijden van het compost. Dit kan de bestrijding van de brand bevorderen.

Om 04:00 uur werd al geklaagd over de stank.