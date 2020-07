Hogeschool heeft plan om tekort aan ic-verpleegkundigen aan te pakken

"We hebben aangeboden om de opleiding medische hulpverlening volledig toe te spitsen op de ic. Normaal is dit een brede opleiding. We doen dit via een specifiek onderdeel dat is ontwikkeld door het Erasmus MC. Het materiaal ligt klaar," zegt bestuursvoorzitter Ron Bormans van de hogeschool.

Alle studenten krijgen dat onderdeel aangeboden in de hoop hen richting de ic's te leiden. "Dit kan een oplossing zijn voor zowel de korte als de lange termijn. Voor de korte termijn moeten we wel betere afspraken met ziekenhuizen maken. Een ziekenhuis heeft 150 stageplekken. Met wat betere afspraken kun je nog een onaangeboord potentieel van studenten inzetten."

Dilemma

In een uiterst noodscenario bij een tweede golf in de coronacrisis zijn er meer dan vijfduizend nieuwe medewerkers op de ic's nodig. Daarom kunnen ook studenten verpleegkunde de minor volgen of versneld worden omgeschoold volgens Bormans.

"Ik weet niet snel of we bij die vijfduizend komen, maar verpleegkunde is een grote opleiding. Als een deel wordt klaargestoomd voor de ic's, kunnen we snel plannen maken. Er komt dan een reservoir en mensen die er vandaag niet kunnen staan, maar er wel morgen naartoe kunnen."

Volgens Bormans is het Erasmus MC nu aan zet om aan te geven wat het met de bereidheid van de hogeschool wil doen. Het tijd vrijmaken om ic-personeel studenten te laten opleiden is volgens de bestuursvoorzitter een duivels dilemma.

"Als wij met extra mensen komen om ze versneld op te leiden voor een functie, moet het ziekenhuis capaciteit vrijmaken om hen te begeleiden. Je kunt een student niet zomaar een ic opsturen. Daar moeten we goede afspraken over maken. De bal ligt nu bij het ziekenhuis."