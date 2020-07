Steeds minder bewoners 'ontvluchten' Rotterdam-Zuid

"We hebben steeds minder stadsgevangenen", aldus wethouder Kurvers in

Wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen) wil best spreken van een voorzichtige historische kentering. "Waar voorheen mensen die bijvoorbeeld een betere baan kregen verhuisden naar bijvoorbeeld Barendrecht of Spijkenisse, kiezen ze nu om bewust in Rotterdam-Zuid te blijven. We houden ze vast en dat is goed nieuws."

Al meer dan een eeuw is Rotterdam-Zuid deels een 'doorgangshuis' voor mensen op zoek naar een beter leven. Dat komt door de grote hoeveelheid goedkope en vaak verouderde woningen. Volgens Kurvers werpen de investeringen in betere woningen nu hun vruchten af.

Een analyse van recente nieuwbouwprojecten in de zeven 'focuswijken' van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid laat zien dat rond de zestig procent van de nieuwe bewoners uit nabijgelegen wijken komt.

Volgens Kurvers is dat het gevolg van de miljoeneninvesteringen in het bouwen en opknappen van tienduizenden woningen onder de vlag van het NPRZ. Ook een baan en een opleiding zijn belangrijk in het verbeterprogramma voor Rotterdam-Zuid.

Kurvers: "We willen dat mensen lekker blijven wonen. Dat is goed voor de draagkracht van een wijk en voor de sociale samenhang. Ook plaatselijke ondernemers profiteren als een straat of buurt in de lift zit."