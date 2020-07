Eerste bezoekers in zwaar getroffen Parkhuis

Bezoekers zijn weer welkom in het Parkhuis in Dordrecht

Zijn moeder was één van 117 bewoners, die door corona getroffen werd, maar woensdag kon Erik Huiskens zijn moeder weer gezond en wel knuffelen. Hij was de allereerste bezoeker in Het Parkhuis sinds het virus er op 30 april binnen sloop en 31 bewoners het leven kostte.

Het verpleeghuis voor dementerende ouderen, in de Dordtse wijk Dubbeldam, laat echter nog niet iedereen zomaar binnen lopen. Er gelden verschillende maatregelen in het Parkhuis. "Zo worden bezoeken gepland en geregistreerd, maar het is heel fijn dat het weer kan", zegt medewerker Emma Andersson.

Huiskens vertelt dat zijn moeder milde klachten had van het virus en blij was om haar weer te kunnen bezoeken: "Donderdag of vrijdag kreeg ik een mailtje dat er na vier maanden weer bezoek werd toegelaten", legt hij uit. "Gelukkig, want het waren vier maanden met veel leed en verdriet."

Een emotionele periode voor hem, maar Het Parkhuis krijgt een groot compliment. "De verzorging was perfect. Als je ziet wat er hier gebeurd is, petje af. Dit is heel bijzonder en ik ben heel blij dat iedereen er weer bovenop is en ook al het personeel weer snel aan het werk kan."

Saamhorigheid, maar ook negatieve reacties

Het zwaar getroffen verpleeghuis heeft wel geleerd van de situatie. "Mocht het weer de verkeerde kant op gaan, hebben we draaiboeken klaarliggen", benadrukt Andersson. "We weten veel beter hoe we hier vorm aan moeten geven."

Ook onder de werknemers was er tijdens de coronatijd veel saamhorigheid te merken. "We hebben er echt met zijn allen de schouders onder gezet, het was roeien met de riemen die we hadden."

Via sociale media kreeg Het Parkhuis ook veel negatieve reacties. Medewerkers werden ervan beschuldigd het virus te verspreiden en een aantal van hen zijn geweigerd bij een kapper of de kinderopvang. "Die slechte verhalen konden we er niet bij hebben, dat deed heel veel pijn. Ik heb mij er zoveel mogelijk afzijdig van gehouden."

