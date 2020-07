Kick Out Zwarte Piet is nog niet klaar: 'We zijn hoopvol, maar zolang er racisme is, blijven wij doorgaan'

In het Rotterdamse debatcentrum Arminius werd woensdagavond vooral niet gediscussieerd door voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. 'Dat stadium zijn we nu echt wel voorbij,' zeggen de aanwezige leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, die waren uitgenodigd om met het publiek in gesprek te gaan over de toekomst van de anti-racismebeweging.

"Zwarte Piet heeft zijn langste tijd gehad, dat is duidelijk," zegt Rotterdammer Elvin Rigter, sinds 2012 betrokken bij de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOPZ). "Er is nog een klein groepje, vooral buiten de randstad, dat moeite heeft met afstand nemen van Zwarte Piet. Maar dat is een kwestie van tijd, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Het is een verloren strijd."

Omslagpunt

Het debatcentrum in de Arminiuskerk wilde op 1 juli -de dag waarop de Surinaamse gemeenschap de afschaffing van de slavernij herdenkt- "stil staan bij de politieke en maatschappelijke verschuivingen in het antiracisme-debat". De avond begon vanwege Keti Koti met zang en een indrukwekkend Surinaams ritueel geleid door psychiater Glenn Helberg, waarmee de leden van KOZP hun voorouders eerden.

Volgens Rigter, die ook mede-organisator was van de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam op 3 juni, is er sinds de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd sprake van een omslagpunt in het racismedebat: "Dat zagen wij bij KOZP trouwens al eerder aankomen. De afgelopen twee jaar werd tijdens de protesten voor het grote publiek steeds zichtbaarder dat de agressie en het geweld niet van onze kant kwamen. Eindelijk begon het publiek en ook de politiek zich schoorvoetend te mengen in de discussie. Wat er nu gebeurt, is een logisch vervolg daarop."

"Wij zwarte mensen weten al honderden jaren van het geweld dat ons overkomt, maar werden nooit geloofd. Door de mobiele telefoon en social media worden die beelden nu vastgelegd. Dat zorgt ervoor dat steeds meer mensen nu ook inzien dat de maat vol is, dat dit zo niet langer kan."

Weerstand

De eerste demonstratie van Kick Out Zwarte Piet was in 2014 tijdens de Sinterklaas-intocht in Gouda, waarbij leden van de actiegroep werden gearresteerd. De actiegroep wekte met hun demonstratie veel weerstand en agressie op. Volgens de Rotterdamse Caitlin Schaap, ook van Kick Out Zwarte Piet, waren de acties nodig om aandacht te krijgen voor institutioneel racisme. "Zwarte Piet is het symbool en de mascotte voor institutioneel racisme, dat hebben we denk ik nu wel helder. Al honderden jaren probeert de zwarte gemeenschap aandacht te vragen voor racisme, maar jullie luisterden niet. Pas toen we het over Zwarte Piet gingen hebben, kregen we jullie aandacht. En nu kunnen we het wel over racisme gaan hebben."

Rotzooi

"Het voelt nu heel hoopvol," vervolgt Schaap. "Er is iets aan het verschuiven, we staan aan de vooravond van een historisch moment. Gaan we nu met z'n allen een ander pad inslaan, waarin we een gezonde samenleving gaan creëren? Ik hoop nu wel dat we dat verantwoordelijkheidsgevoel over kunnen dragen aan witte mensen. Dat ze voelen dat zij verantwoordelijk zijn voor het racistisch gedrag dat zij vertonen. Het is namelijk niet aan de mensen die het racisme ondervinden om die rotzooi op te ruimen, want zij hebben die rotzooi niet gemaakt tenslotte."

Toch zal Kick Out Zwarte Piet als actiegroep vooralsnog blijven bestaan, benadrukt Rigter: "Ik verwacht niet dat morgen alles anders is. Zolang racisme bestaat, is er voor ons een hoop werk te doen."