Wethouder: wacht met aanpassen naam Atatürkstraat

De naam van de Atatürkstraat in Rotterdam moet vooralsnog niet worden aangepast. Wethouder Wijbenga adviseert de gemeenteraad om te wachten tot een onderzoek naar straatnamen en de geschiedenis klaar is. Dat document wordt in oktober besproken.

De PVV in de gemeenteraad had het Rotterdams college via een motie gevraagd om de naam te wijzigen. De naam van Atatürk, de Turkse legerleider en later ook de belangrijkste man in het land, zou de Armenen in de stad te veel herinneren aan de volkerenmoord een eeuw geleden.



Wijbenga schrijft dat het college 'geen voorstander is om de geschiedenis weg te poetsen door straatnamen te wijzigen, standbeelden te verwijderen of gebouwen af te breken'. "De geschiedenis kunnen we immers niet veranderen, maar we kunnen wel in gesprek over de betekenis ervan, die onder invloed van veranderende waarden en inzichten steeds kan wijzigen. Dat gesprek draagt bij aan het historisch besef en daarmee aan wederzijds begrip en respect."

Het onderzoek in opdracht van de gemeente maakt een inventarisatie van alles wat in de stad heeft van doen met het koloniale verleden. Het gaat om standbeelden en straatnamen, maar ook gebouwen en tuinen.