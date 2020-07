Covid010 op TV Rijnmond: 'Corona of niet, familie is belangrijker dan geld'

Ayten Ekici is blij dat haar zaak weer open is, maar vond thuiszitten geen straf

Ayten Ekici is in Covid010 duidelijk: familie is belangrijker dan geld

De coronacrisis drukt op alle aspecten van de samenleving een nadrukkelijk stempel, ook nu de maatregelen zijn versoepeld. Iedereen wordt ermee geconfronteerd. In de serie 'Covid010' bezoeken we iedere week een karakteristiek woon/winkelgebied in Rotterdam.

In de derde aflevering spreken we met ondernemers van Winkelboulevard Zuid. Hoe gaan ze in de bekendste winkelstraat op Rotterdam-zuid om met het 1,5 meter afstand houden? Hoe zien bewoners en ondernemers de toekomst? En hoe was het voor de horeca-ondernemers om maanden gesloten te moeten blijven?

Horeca-ondernemer Ayten Ekici zag ook voordelen in het gedwongen thuiszitten: "Ik heb thuis goede dagen gehad met mijn kinderen. Natuurlijk is je zaak belangrijk, maar familie is belangrijker dan geld."