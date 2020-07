Kökcü: 'Voel de waardering in mijn nieuwe contract bij Feyenoord'

Spelen voor het kampioenschap: Kökcü ziet dat als een leerproces. "Voor het coronavirus hadden we al het gevoel dat het spannend kon worden in de eredivisie. We hebben vertrouwen in het aankomende seizoen." Ook wil Kökcü bij Feyenoord de aantallen doelpunten en assists opkrikken. "Richting de dubbele cijfers", is hij ambitieus.

Waardering

In het verleden had Kökcu het plan om met rugnummer 10 te gaan spelen. Maar daar is de Turkse middenvelder van afgeweken: "Dat speelt niet meer. Ik houd, denk ik, voor de rest van mijn carrière nummer 23."



Ook gaat Kökcu financieel stappen maken bij Feyenoord. "Ik voel de waardering in mijn nieuwe contract. Daar kun je zelf wat uitmaken", zegt Kökcü.

Kijk hierboven naar het volledige interview met Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü van verslaggever Jan Jaap Pruysen.