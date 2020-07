Amerikaan krijgt 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van 12-jarig meisje in hotel

De Amerikaan James B. is veroordeeld voor seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton-hotel. Hij krijgt 2,5 jaar cel. Daarnaast moet B. het meisje een schadevergoeding van 4000 euro betalen.

De 50-jarige verdachte lokte het meisje in juni van het vorig jaar mee naar het hotel. "James B. had in de chats ook gesproken over het islamitisch geloof van het meisje. Hij had gezegd dat zij niet naar Pakistan moest gaan omdat zij dan uitgehuwelijkt zou worden. Als zij vrij wilde zijn, moest zij met hem meekomen naar de VS", valt te lezen in het vonnis van de rechtbank.

James B. heeft seksueel misbruik zelf altijd ontkend. Volgens hem was het meisje vrijwillig meegegaan en hadden zij geen seks gehad.

De rechtbank Rotterdam neemt het B. kwalijk dat hij "op planmatige wijze te werk is gegaan en dat hij misbruik heeft gemaakt van het overwicht dat hij had door het zeer grote leeftijdsverschil."

De Amerikaan is teruggegaan naar zijn land. Hij is terminaal ziek en de verwachting is dat hij op korte termijn zal overlijden. De rechter heeft bij de straf wel rekening gehouden met zijn ziekte. Daarom valt de straf lager uit dan de vier jaar cel die justitie had geëist.