Boa's RET vergeten mondkapje in de metro

Het voorval gebeurde woensdagavond tijdens opnamen voor het televisieprogramma Handhavers. De boa's zaten achter een reiziger aan die een valse naam had opgegeven. Maar ze moesten ook met de tv-ploeg de metro in.

"In de snelheid zijn ze vergeten een mondkapje op te zetten", zegt een woordvoerder van de RET. "Dat had niet mogen gebeuren, maar het is een menselijke fout. Het is voor de betrokkenen een leermoment."