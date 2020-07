De Brielse Maas werd 70 jaar geleden het Brielse Meer

"Nauwelijks tien minuten nadat de manoeuvre begon, is het karwei gelukt. De bijna 2000 meter lange dijk is dicht. De Brielse Maas is een binnenmeer geworden." Met deze woorden eindigde op 3 juli 1950 de reportage van het Polygoonjournaal over het afsluiten van de Brielse Maas bij Oostvoorne.

Het is vrijdag 70 jaar geleden dat de Brielse Maasdam werd gesloten. Door de bijna twee kilometer lange dam had de Brielse Maas geen verbinding meer met de zee en werd het een zoetwatermeer. Het zoute zeewater dat tot die tijd binnenstroomde, was een probleem voor de landbouw en melkveehouderij.

Koeien stierven

"In droge perioden verschrompelden gewassen en koeien stierven nadat ze brak water uit de sloten dronken", vertelde Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten eerder bij Rijnmond. Het Polygoonjournaal meldde: "De Brielse Maas was door zijn zoutgehalte het land rondom aan het bederven."

Daarom werd besloten om de Brielse Maas van zee af te sluiten. Een dam in de Botlek voorkwam dat zout water alsnog via de Nieuwe Waterweg de Brielse Maas in zou stromen. Bij Oostvoorne kwam de Brielse Maas in zee uit. Op die plek werd de twee kilometer lange Brielse Maasdam aangelegd.

Doodtij

Op 3 juli 1950 werd het laatste stuk van de dam gesloten. Het zogeheten sluitgat was 66 meter lang. Er was uitgebreid onderzoek gedaan in het Waterloopkundig Laboratorium in Delft naar hoe dat laatste stuk gedicht moest worden.

Het werd een bijzondere klus die precies tussen eb en vloed gedaan moest worden. Een caisson werd door vier sleepboten op z’n plek gevaren. Daarmee werd de Brielse Maas definitief van zee afgesloten. Een eenvoudig monument op de dam met de tekst 'Hier werd de dijk gesloten op 3 juli 1950' herinnert aan die dag.

Het werk aan de nieuwe dam was krap een jaar later klaar. Op 26 april 1951 kwam koningin Juliana naar Voorne-Putten om de afronding van het project mee te vieren. Zij metselde een oorkonde in het monument.

Bij de Watersnoodramp op 1 februari 1953 hield de Brielse Maasdam het, maar de dijk werd wel overspoeld. Daardoor raakte het monument beschadigd. De oorkonde die in een loden koker in het monument zat, liep ook schade op. Na de restauratie ervan, leek niemand geïnteresseerd in het terugplaatsen in het monument. Sinds 2009 wordt de oorkonde bewaard in het Streekarchief Voorne-Putten.

Recreatie

De aanleg van de Brielse Maasdam zorgde voor een betere kwaliteit van het land en het water voor de landbouw en melkveehouderij. Daarnaast nam de recreatie op het Brielse Meer toe. Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten: "Er kwamen wel eens bootjes rond Brielle in de haven, maar nadat die dam er kwam en het water echt zoet werd, explodeerde haast de recreatievaart in het gebied."